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ميرنا وليد - بيروت - طمأن الفنان المصري محمد حماقي محبيه على صحته بعد تداول صورة له خلال تواجده في المستشفى اثر تعرضه لوعكة صحية وكتب على حسابه الخاص : "كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم، ويارب يكون شهر خير علينا كلنا.
الكام ساعة اللي فاتوا انتشرت أخبار كتير فيها مبالغات عن حالتي الصحية، أنا حابب أطمنكم. أنا كنت بعمل عملية صغيرة وميعادها متحدد من فترة كبيرة، والحمد لله تمت بسلام وأنا دلوقتي في البيت".
وتابع موجهاً كلمة شكر لكل من سأل عنه: "شكرا على سؤالك ودعواتكم، وربنا ما يخض حد على حبايبه أبدا".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد حماقي بأول تعليق بعد نقله سريعاً الى المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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