دموع جوليا روبرتس خلال تقليدها وساماً رفيعاً من وزيرة فرنسية

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة الأميركية جوليا روبرتس الى باريس لحضور حفل توزيع جوائز سيزار بنسخته الـ 50 لتسلم جائزة تكريمة.

وقبل ساعات تلقت جوليا وسام Chevalier of the Order of Arts and Letters من وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي. وعلقت أكاديمية سيزار قائلة: بفخر نكرم جوليا روبرتس بجائزة سيزار التكريمية على كمسرح الأولمبيا فهي ليست مجرد نجمة سينما بل هي أيقونة ثقافية".

وكشف الممثل كليف أوين أن جوليا تملك قدرات على التواصل مع الجمهور بذكاء وصدق مع المحافظة على إستقلاليتها. وأضاف أن لديها كيمياء مع زملائها الممثلين وتسعى الى تحفيزه أن يقدموا أفضل ما لديهم. "