شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم لـ الخليج 365: إخواتي مسلسل خفيف يقدم كوميديا سوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة نيللى كريم تصوير دورها في مسلسل إخواتى الذى يعرض حاليًا على قناة dmc من إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب، حيث أوشكت نيللى على الانتهاء من تصوير العمل بالكامل خلال الفترة المقبلة، وتجسد نيللى شخصية سهى في أحداث العمل وهى الشقيقة الكبرى لثلاثة بنات وهن كندة علوش، وروبىن وجيهان الشماشرجى، وتحدث الخليج 365 مع نيللى كريم بخصوص فكرة تواجدها مع 3 فنانات أخريات في العمل وتصدر4 فنانات لمسلسل تليفزيونى إنها بيست معتادة.

وقالت نيللى كريم: أعتبر إخواتى أحد الأعمال المهمة فى الموسم الدرامى الرمضانى، خاصة أن المسلسل ملىء بالاحداث والخطوط الدرامية والشخصيات، ويصنف مسلسلا خفيفا وكوميديا سوداء، وببساطة العمل يتحدث عن 4 أخوات بنات يتعرضن لموقف رئيسى يقلب حياتهن رأسًا على عقب، ثم لكل شخصية منهن تفاصيل مختلفة وخط درامى مميز، وبالنسبة لى أجسد شخصية تدعى "سهى" وتعمل خياطة ومتزوجة من على صبحى، وتتعرض لموقف غريب للغاية وتقع فى أزمات مع زوجها ويمران بعدة مشكلات بطريقة كوميدية لذيذة.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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