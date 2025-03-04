فاليري أبو شقرا تستمتع برفقة إبنها ولطافته تخطـ ـف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة، فاليري أبو شقا، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور جديدة لها.

وظهرت فاليري بالصور وهي تستمتع بوقتها على الشاطئ برفقة طفلها الصغير.

وخطف ابن فاليري الأنظار بلطافته، وأشار المتابعون من خلال تعليقاتهم إلى أن كبر وأصبحت ملامحه تشبه ملامح والدته بشكل كبير، كما أعربوا عن محبتهم لفاليري وعائلتها.

وكانت فاليري قثد نشرت مؤخرا مجموعة صور جديدة لها، أطلت فيها على الجمهور ولفتت الأنظار بأناقتها المعتادة.

وإرتدت فاليري فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الأسود، بشق على أحد جانبيه، وفتحة عند الكتف، وبكمين طويلين.

ونسقت معه مجموعة أكسسوارات مميزة باللون الذهبي، أضافت رونقاً خاصاً على الإطلالة.

وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً ناعماً يليق بها.

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