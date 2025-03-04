بروس ويليس فقد القدرة على الكلام نهائياً

ميرنا وليد - بيروت - تطور الوضع الصحي للممثل بروس ويليس وتبين أنه فقد القدرة على الكلام نهائياً ما أدى الى تراجع رغبته بالحياة.

وكان قد إبتعد عن التمثيل عام 2022 حين أعلنت عائلته إصابته بمرض أعصاب نادر وحاد. وكانت زوجته إيما هيمينغ تزود بناته والمتابعين بأخباره.

وكشف المخرج غلين غوردون كارون الى نيويورك بوست بمناسبة إطلاق سلسلة Moonlighting ان الممثل البالغ من العمر 68 سنة قد فقد القدرة على الكلام نهائياً وكشف أن ويليس سعيد لأن المتابعين سيتمكنون من مشاهدتها من جديد لكنه مع الأسف غير قادر عن التعبير عن شعوره وكان يتمنى أن يبصر هذا العمل النور ".