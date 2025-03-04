بسمة بوسيل وأولادها يوزعون الإفطار بمناسبة شهر رمضان

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بتوزيع الإفطار على المحتاجين بمناسبة حلول شهر رمضان.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه بسمة برفقة تاليا وأماليا وآدم، أولادها من طليقها الفنان المصري تامر حسني، وهم يوزعون علب من الطعام على المحاتجين والصائمين في هذا الشهر.

كما كُتب على مقطع الفيديو تعليقا كشف عن أنه يتم توزيع 2500 وجبة طعام كل يوم.

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا واسعا بين متابعي بسمة، الذين أشادوا بهذه المبادرة التي قامت بها، وبتعليمها لأطفالها على فعل الخير.

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