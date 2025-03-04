شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام وجدى تشارك بظهور خاص في مسلسل وتقابل حبيب مع ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة إلهام وجدى بظهور خاص خلال أحداث مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز والذى يتم عرضه حاليًا على قناة dmc ومنصة watch it، حيث تظهر إلهام خلال الحلقات المقبلة من العمل الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعى رومانسى لا يخلو من الصراعات والتشويق.

مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يوميًا على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساءً، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساءً والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

وفى سياق آخر تشارك الهام وجدى فى بطولة مسلسل شهادة معاملة أطفال للنجم محمد هنيدى والذى يعرض فى رمضان الجارى أيضاً والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، ويشارك فى بطولة العمل نهى عابدين، صبرى فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال فى إطار كوميدى، حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يفيق من غيبوبة 20 سنة وبعد استفاقته يجد كل شىء تغير عن ما تركه قبل دخوله الغيبوبة ممثله يجلعه يصطدم بالواقع ويواجه العديد من المواقف الكوميدية.

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