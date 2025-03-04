شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى يقدم سهرة رمضانية في الأوبرا 11مارس الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب وائل الفشنى سهرة رمضانية يوم 11 مارس الحالى في دار الأوبرا على خشبة المسرح الصغير، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره فيها عددًا من أغانيه التي اشتُهر بها، بالإضافة إلى عدد كبير من القصائد أيضًا، منها: أكاد من فرط الجمال، أدعوك في وحدتي، صلوا على حضرته، صلينا على مين، الحشاشين، سافر حبيبي، وكنت فين يا وعد، بيت الرفاعي، مالي سواك، حلم يوم بالنبي"، أشتاق يا الله، عيني لغير جمالكم.

يذكر أن وائل الفشني، خلال لقاء من بودكاست "كلام في الفن"، مع الكاتب محمد العسيري، على قناة الوثائقية، تحدث عن المطرب الراحل محمد رشدي، وقال: "كانت خامته أيضًا رائعة وطريقته في الإلقاء".

وأضاف: "كانوا ناس عمالقة وجيل جامد جدًا في الغناء، ولكن المطرب محمد العزبي كان أشطر من محمد رشدي في الإيقاع الغنائي".

ومن ناحية أخرى عبر المطرب وائل الفشني، عن سعادته بردود الفعل على تتري مسلسلى الحشاشين وبيت الرفاعي، اللذين قدمهما في شهر رمضان الماضى، قائلاً: "ربنا رزقني عشان أكون وسط العملاقة في مصر خلال الفترة الحالية، ولم أتوقع هذا النجاح الكبير لتترى الحشاشين وبيت الرفاعي وده كرم من ربنا".