شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب.. قصة قديمة بين بسنت شوقي وكريم فهمى فما طبيعة علاقتهما؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت أحداث الحلقات الأولى من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، عن وجود قصة قديمة تجمع بين فرج (بسنت شوقى) شقيقة ليل (ياسمين عبد العزيز)، وفارس (كريم فهمى) خاصة أنهما كانا في ألمانيا سويًا حيث تواجد فارس هناك للعمل وتزوج نهى في هذه الفترة، أما فرح فكانت هناك للدراسة والتدرب على العمل أيضًا.

وخلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل وتقابل حبيب وقفت فرح مع فارس بعد انتهاء عشاء العائلة التي أقامته ليل احتفالاً بعيد زواجها من يوسف (خالد سليم)، وبدأت فرح في التليح لفارس بأنه لم يعد يتحدث معها منذ فترة طويل بعكس قبل ذلك ليرد عليها بأنها تعتقد أمور وهمية وأن لا يوجد شيء من الذى تفكر فيه تمامًا.

حديث فارس مع فرح يؤكد أن هناك مشاعر من فرح تجاه فارس ولكن من جانب واحد، أو حتى إذا كانت هناك مشاعر قديمه فقد انتهت بالنسبة لفارس لاسيما وأنه تزوج من نهى (ندا موسى) وأنجي منها طفل، وذلك يجعل الجمهور أمام قصة مثيرة في الحلقات المقبلة بين فرح وشقيقتها ليل وكذلك فارس.

وكشفت الأحداث الأولى عن امتناع فرح عن الزواج وذلك خلال حوار دار بينها وبين والدتنه، وكشف هذا الحوار عن محاولات اقناع حنان سليمان لها بالزواج بسبب عمرها الذى يتقدم، فيما تُصرّ فرح حديثها مع والدتها على أنها لن تتزوج إلا من شخض تحبه وترفض رغبة والدتها في الارتباط بشخص قريب من العائلة ولا تبالى من فكرة تقدمها في العمر لاسيما وأنها ترفض كل عريس يتقدم لها، ويبدو أن فرح تفكر فى فارس بالفعل.

مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يومياً على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساءً، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساءً و الإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

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