شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تكشف لـ ”الخليج 365” حكايات الأخوات الأربعة في مسلسل إخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة نيللى كريم عن تفاصيل وحكايات الأخوات الأربعة في مسلسل إخواتى الذى يعرض على شاشة قناة dmc، من إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب، إذ أكدت أن لكل منهن خط درامى وقصة مختلفة، وعلى سبيل المثال شخصية «سهى» التى أجسدها، يحبها زوجها للغاية والذى يعمل موظفا بسيطا فى وزارة السياحة والآثار، وهى مميزة فى شغلها، لدرجة أن رجل أعمال يعرض عليها العمل معه، لكنها تمر بأحداث فى حياتها، تجعلها ناقمة على حياتها وبتحصل مشكلات بينها وبين زوجها، وتتوالى الأحداث.

وأضافت أن نجلاء متزوجة أيضًا وتعمل راقصة فى فرقة للفنون الشعبية، ويرغمها زوجها على ترك عملها لتصبح ربة منزل، وتتعرض لموقف شديد الصعوبة فى حياتها، وتراودها الرغبة فى العودة للعمل مجددا، وهكذا لكل فتاة حكاية مختلفة.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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