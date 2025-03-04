حزب النور في مصر يتحرك رسميًا لمنع عرض “معاوية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طالب حزب النور السلفي بوقف إذاعة مسلسل معاوية على قناة “إم بي سي” مصر.

وتقدم النائب أحمد حمدي خطاب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، بشأن وقف إذاعة مسلسل معاوية.

وقال حمدي في طلبه، إن الأزهر ودار الإفتاء المصرية لهم فتاوى سابقة بحرمة تجسيد الأنبياء وأمهات المؤمنين والعشرة المبشرين بالجنة وآل البيت والخلفاء الراشدين.

إلى ذلك، رد الكاتب المصري خالد صلاح مؤلف مسلسل معاوية، على الانتقادات التي طالت العمل الدرامي.

وكتب صلاح على صفحته في فيسبوك: “المسلسل لم يكن يهدف للترويج إلى رواية معينة أو ينحاز لطرف دون آخر وإنما أراد تقديم قراءة جديدة ترسم صورة لمعاوية بن أبي سفيان من غير اللجوء لمنطق المنتصر والمهزوم”.

وأضاف: “معاوية لم يكن مجرد رجل دولة أو قائد عسكري يخوض معاركه بالسيف، بل كان إنسانا صاغته الأيام كما تصوغ النار الحديد، قاسيا حين تستدعي الحاجة، وليّنا حين يتطلب الأمر التروي والتدبر”.

وتابع: “سعينا إلى الاقتراب من معاوية كإنسان وجد نفسه وسط زلزال سياسي لا يهدأ، واضطر إلى أن يكون لاعبا رئيسيا في صراعات لم يخترها بنفسه، بل ألقتها الأقدار بين يديه”.