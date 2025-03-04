شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 3.. عائلة أبو العزم فى ورطة أمام شخص يريد كشف فضائحهم والان مع تفاصيل الخبر

توالت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل وتقابل حبيب، حيث تخبر ليل (ياسمين عبد العزيز) زوجها يوسف (خالد سليم) بما حدث معها من اتصال سيدة من رقم خاص وسألتها عن اسمها ثم أغلقت المكالمة، وأنها تفكر طوال اليوم في الأمر، ليقلل يوسف من القصة ويسخر من الوقوف أمام ما حدث على أنه شيء مهم وسط غضب من ليل على رد فعل يوسف.

المشهد ينتقل إلى شركة أبو العزم للاحتفال بأحدث صفقات الشركة، وذلك في حضور جميع أفراد العائلة، والمفاجأة هي تواجد رقية العسكري (نيكول سابا) وتحاول لفت انتباه ليل التي تنتبه لها وتسأل يوسف عن سبب حضور هذه السيدة ليرد عليها أنه في عالم الببيزنس كل رجال الأعمال يتواجدون في مثل هذه الحفلات، وتظل ليل تلتفت إلى رقية التي ترغب أن ينتبه الجميع إليها.

شخص ما يدعى عادل الأسدى يتواجد في الحفل لديه عداوة مع عائلة أبو العزم ويخطط لمفاجأة الجميع والكشف عن العديد من الأسرار الخاصة بعائلة أبو العزم أمام رجال الأعمال والصحافة والإعلام، حيث يريد أن يكشف عن زواج يوسف من رقية العسكرى في السر وبتصرف عليه هو وأهله، وأن فارس على علاقة بفرح الحسيني أثناء تواجدهما في ألمانيا بالفعل وقف في وسط الحفل تمهيداً لفضح العائلة.

وكشفت الحلقة الثالثة من مسلسل وتقابل حبيب عن معرفة إجلال (أنوشكا) وعبد العزيز أبو العزم صلاح عبد الله بزواج ابنهما يوسف من رقية العسكرى، وأن هذه الزيجة كانت من أجل انقاذ شركة أبو العزم من ضائقتها المالية، حيث يدور حديث بين إجلال ويوسف وصلاح عبد الله حول الأمر، خاصة بعدما أبدى يوسف قلقه الشديد من معرفة رقية بحمل ليل.

وخلال الحلقة يوضح يوسف لوالده ووالدته بأنه أوهم رقية بأنه لا يوجد أى علاقة بينه وبين زوجته ليل وإذا علمت بوجود حمل ستتصرف بغضب شديد، وسط خوف إجلال بترك رقية لهم مع اقتراب صفقة شرق آسيا وفى حالة خروج رقية ستتعرض الشركة للانهيار تماماً، وذلك جعل عبد العزيز أبو العزم وافق على مخطط إجلال بإجهاض ليل من خلال الادوية والحقن المضادة للحمل.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يوميا على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

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