شكرا لقرائتكم خبر عن علي السبع في ورطة مع ريهام حجاج بسبب أثينا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تصاعد درامي للأحداث، تجد شخصية علي السبع في مسلسل أثينا نفسها في ورطة، بعدما تكشف شخصية غامضة أسرارا تخصه لريهام حجاج وأصدقائه بالجامعة، وذلك خلال الحلقة الثالثة من المسلسل.

وكانت شخصية مروان التي يؤديها علي السبع قد واجهت والده الطبيب النفسي الفاسد، بعدما اتهمه يوتيوبر شهير باستخدام أدوية فاسدة في مستشفاه لعلاج المرضى لكن والده أنكر التهمة، لتتوالى بعدها المشكلات بسبب شخصية أثينا الغامضة التي تكشف لصديقه أن مروان سجل فيديو له أثناء اعترافه بتسريب أسئلة امتحانات الجامعة ليهدده صديقه بأنه سيورط الجميع إذا انفضح أمره.

لكن أثينا لا تكتفي بتوريطه مع صديقه، بل ويرسل لنادين (ريهام حجاج) فيديو يثبت منحه أدوية مخدرة لأختها مي، لتواجهه في الجامعة، حيث يعترف بأنه منحها الأدوية لاعتقاده أنه يساعدها.

ويؤدي علي السبع دور مروان الطالب الجامعي الذي يحب صديقته مي الزيني ويخفي عن الجميع أن والدته تعالج نفسيا في الخارج، بينما والده طبيب نفسي فاسد يملك مستشفى ويستخدم أدوية منتهية الصلاحية في علاج المرضى.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جايدا منصور، جنا الأشقر، دونا إمام، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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علي السبع في ورطة مع ريهام حجاج بسبب أثينا



علي السبع في ورطة مع ريهام حجاج بسبب أثينا