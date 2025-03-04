شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 3 من مسلسل أثينا على الحياة.. شقيقة ريهام حجاج حصلت على مخدرات قبل انتحارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت حالة الغموض خلال الحلقة الثالثة من مسلسل أثينا بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي يذاع يوميًا على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً، وتواصل الفنانة ريهام حجاج في دور "نادين" البحث عن الأسباب التي أدت إلى انتحار شقيقتها "مي" الطالبة بالجامعة.

وبدأت "نادين" التدريس داخل نفس جامعة شقيقتها وتدريس الصحافة والتحقيقات إلى نفس الدفعة، محاولة منها إلى الاقتراب بشكل أكبر من زملاء "مي" وكشف ما يحدث داخل الجامعة وبين الطلاب والسر وراء انتحار شقيقتها.

وخلال الحلقة يبلغ الطبيب المعالج لـ"مي" والدها الفنان محمود قابيل بأن التحاليل كشفت أنها كانت تتناول أقراصا مخدرة منذ فترة، وعلى الفور اتجه الوالد إلى منزل "نادين" والتي تعيش في منزل بمفردها بعد زواج أبيها من أخرى عقب وفاة والدتها، وأبلغها بما حدث.

ومع نهاية الحلقة يكتشف زملاء "نادين" أن الحساب الغامض والذي يسمى "أثينا" يتحدث معهم جميعًا، ويحاول الوقيعة بينهم، كما أن هذا الحساب حاول للمرة الأولى التواصل مع "نادين"، وتواصل "نادين" البحث خلال الحلقة عن أسباب وفاة شقيقتها بمساعدة صديقها الصحفي الفنان أحمد مجدي.

جدير بالذكر، يتناول مسلسل أثينا قضايا مهمة في عصرنا الحالي، وأبرزها قضية الدارك ويب، ويشارك في بطولة مسلسل أثينا نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم ريهام حجاج وأحمد مجدي، وسوسن بدر، ومحمود قابيل، ونبيل عيسى.

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