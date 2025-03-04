شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة الثالثة.. محسن منصور يتوعد فهد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحلقة الثالثة من مسلسل فهد البطل شهدت الكشف عن مفاجآت جديدة بعدما ذهب محسن منصور إلى العوضى في شق التعبان وأخبره بأنه لن ينسى ثأر أخيه مؤكداً على أنه يطلب منه الديه.

وهو المشهد الذى يبدو أنه سيفجر خط درامي مختلف بين الثنائي على مدار الأحداث.

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل فهد البطل دخول غلاب على قفص ذئاب يربيها وأمر أتباعه بأن يجوعوها من أجل إطلاقها في الصباح على رجل وزوجته بعدما رفض هذا الرجل بيع أرضه له.

كما ظهر غلاب في المشهد وهو يحاور الذئاب بقوله إن هذا المكان هو أكثر مكان يرتاح فيه.

الحلقة الثالثة من مسلسل فهد البطل كشفت عن سر تخفيه كارولين عزمي عن شقيقها فهد البطل، وذلك بعدما ذهب ليوصلها للمطعم التي تعمل فيه، لتدخل ثم تخرج بسرعة بعد ذهابه وتذهب لعملها الحقيقى في أحد البارات.

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل فهد البطل ظهور الفنانة ميرنا نور الدين بشخصية كناريا، والتي تحاول أخذ بقايا الرخام من الشارع لأجل بيعها منفردة، ولكن صاحب المحل الذى يعمل فيه فهد طردها.

وهو ما دفع فهد من أجل ملاحقتها وحمايتها من شباب في الشارع حاولوا التعرض لها، ثم تطور الأمر بعد ذلك حينما أخبرها بأنه سيأتى لها ببقايا رخام تساعدها.

واستمرت الحلقة الثالثة من مسلسل فهد البطل من خلال قيام عصام السقا "ريكو" بموقف رجولى مع صديقه فهد "أحمد العوضي"، حيث وقف أمام والده ورفض محاولاته في إخراجهم من المسكن الذى أجّروه منه، معللاً ذلك بأن ظروفه لا تسمح للدفع حالياً.

أيضاً شهدت الحلقة الثالثة من فهد البطل مشادة بين فهد وشقيقته، بعدما علمت بما يخطط له فهد من قتل توفيق التمساح وطلبت منه نسيان الأمر.

وشهدت الحلقة الـ3 من مسلسل فهد البطل إعلان أحمد عبد العزيز "غلاب" وصفاء الطوخي "زوجته" رغبتهما في زواج "عمر" ابنها في الزواج، وهو ما قابله بالرفض في الوقت الحالي، ثم تطور الأمر إلى مكالمة من قبل توفيق التمساح لـ أحمد عبد العزيز دعاهم فيها لحضور عيد ميلاد ابنته آسيا ليخبر ابنه بضرورة الذهاب معه.

بدأت الحلقة الـ3 من مسلسل فهد البطل من خلال محاولة أحمد العوضى "فهد" الذهاب لقتل توفيق التمساح "محمود البزاوي" ولكن والده لحق به في الوقت المناسب، ومنعه من ذلك، بعدما أخبره بأنه على علم بما يخطط له، وأنهم انتقلوا لـ شق التعبان بسبب ذلك، ولكنه لن يجعله يذهب مطلقاً ولو على جثته للتفريط في حياته.

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