وتقابل حبيب الحلقة 3.. ياسمين عبد العزيز تشكّ في زوجها ونيكول سابا تواصل التهديد

ليل تشكّ في زوجها يوسف

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"رقية" تتصل بـ"ليل" و"يوسف" يتدارك الموقف

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مسلسل "وتقابل حبيب"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 01:20 صباحاً - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "" العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، حيث سيطر الشك على ليل الحسيني () تجاه زوجها يوسف () بعدما دخلت عليه المكتب وهو يتحدث في الهاتف المحمول مع رقية () وارتبك بمجرد دخولها، وعندما سألته مع من يتحدث ارتبك وأكد لها أن هناك مشكلة في العمل ويحلها مع مديرة مكتبه زينة.إجابة يوسف لم تطمئن "ليل" خاصة بعدما ظل مستيقظاً طوال الليل مشغولا في محادثات على هاتفه المحمول، وعندما سألته عن سبب توتره دخل معها في مشادة كلامية، وتلقى رسالة من "رقية" بأنها تريد رؤيته في المنزل وبمجرد استيقاظ "يوسف" قرر الذهاب لها وعندما سألته "ليل" أين سيذهب كذب عليها بأن لديه موعدًا في البنك.يمكنكِ قراءة.. جدل قبل العرض.. مسلسلات رمضانية تتصدر الترند قبل انطلاق السباق "فيديو"وتوالت الأحداث في الحلقة الثالثة حيث تشتكي "ليل" أمرها إلى حماتها إجلال (أنوشكا) وتحكي كل ما حدث وشعورها، لتنفعل "إجلال" وتدافع عن ابنها مبررة بأنه يتولى مسؤولية شركة وصفقات أموال بملايين الدولارات فمن الطبيعي أن يكون هناك ضغط عليه، وتطلب "إجلال" منها الاعتذار لزوجها وتوافق "ليل" وبالفعل ترسل له رسالة على هاتفه المحمول تعتذر فيها عما بدر منها.واستمرارًا للحرب التي قررت "رقية" شنها على زوجها "يوسف" وزوجته "ليل"، دخلت في مشادة كلامية مع "يوسف" حول علاقتهما قائلة بأنها عندما تدخل في علاقة تكون الطرف الأقوى، وتنفعل عندما تعلم بنية "يوسف" السفر بصحبة "ليل" لقضاء عطلة ترفيهية في الجونة، وتهدده "رقية" بأنها ستتصل بـ"ليل" وتخبرها بأنها متزوجة منه وبالفعل اتصلت عليها من رقم خاص وعندما ردت ظهر "يوسف" وسحب الهاتف المحمول من يد "رقية".اقرأي أيضاً.. ما بين السخرية والانتقادات: هذا ما واجه نجوم دراما رمضان مع بدء الترويج لأعمالهمتسببت المكالمة المجهولة التي جاءت إلى "ليل" في توترها الشديد وشعورها بوجود شيء ما غير طبيعي، وفى نفس الوقت تكشف أحداث الحلقة عن عن معرفة "إجلال" وزوجها عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) بزواج ابنهما يوسف من "رقية" وأن هذه الزيجة كانت من أجل إنقاذ شركة أبو العزم من ضائقتها المالية، وهذا جعل عبد العزيز أبو العزم يؤيد خطة "إجلال" في إجهاض "ليل".مسلسل "" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمدالخبيري وإنتاج شركة سينرجي.وتدور الأحداث حول "ليل الحسيني" التي تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف، رجل الأعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تكتشف ليل، بشكل مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من رقية العسكري، تدخل بعدها ليل في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».