شجون الهاجري تواجه الإعدام في ثالث حلقات مسلسل وحوش

تحقيق

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عقوبة صارمة

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 01:20 صباحاً - تعاطف عدد كبير مع "عذاري" وهي الشخصية التي تقدمها النجمةخلال أحداث مسلسل "وحوش" خاصة عقب صدور حكم قضائي بإعدامها خلال أحداث الحلقة الثالثة لقيامها بحرق "خيمة" أعدت خصيصاً لحفل زفاف زوجها على سيدة أخرى، ونتج عنه وفاة أكثر من 72 شخصاً.نجحت الشرطة في معرفة المكان الذي كانت تختبئ به "عذاري" لتقوم باقتيادها إلى السجن حتى يتم التحقيق معها من قبل الجهات المسؤولة، وأثناء ذلك بدأت الهلاوس تطاردها ولا سيما من قبل الأشخاص الذين أحرقتهم في الخيمة، وسريعاً يتم اشعال النار في جسدها ليتم نقلها للمستشفى في الحال، وعقب خروجها يتم التحقيق معها وبسؤالها عن سبب حرق جسدها لا تجد "عذاري" إجابة لهذا السؤال وهل بالفعل هي من قامت بذلك بسبب الهلاوس التي تواجهها؟ أم بسبب مجموعة من السيدات اللاتي ظهرن وهن يقمن بوضع الحبال في يدها أثناء تواجدها في محبسها.ومع أولى جلسات محاكمتها قرر زوجها "فلاح" فيصل العميري أن يوفر لها محاميًا ماهرًا للدفاع عنها وهذا ما تحقق، ومع مرور الجلسات طلبت "عذاري" من هيئة المحكمة بأنها لا تريد أي شخص للدفاع عنها، وسط حالة من الذهول والحزن لدى زوجها الذي كان يحاول بشتى الطرق إخراجها من أزمتها من أجل أبنائهما، لتأتي الجلسة الفاصلة والتي حكم على "عذاري" فيها بالإعدام"، فهل يتم تنفيذ حكم الإعدام أم ستظهر مفاجآت أخرى تغير من مجرى أحداث القضية؟ هذا ما سوف يتعرف عليه جمهور المسلسل خلال الحلقات القادمة.

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مسلسل "وحوش"

يجمع مسلسل "وحوش" مجموعة من نجوم الدراما الكويتية منهم بشار الشطي، شجون الهاجري، هيا عبد السلام، فيصل العميري، علي كاكولي، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لكل من حسن عبدال وعبد الله البلوشيوتدور قصة المسلسل في إطار من الرعب والتشويق والإثارة، ويقدم مجموعةً من القصص المثيرة، وهو من تأليف فيصل البلوشي، وإخراج محمد سلامة وسعيد الماروق.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».