محمد حماقي يطمئن جمهوره على حالته الصحية: عملية صغيرة

محمد حماقي: هناك مبالغات حول حالتي الصحية

سكرين شوت من ستوري الفنان محمد حماقي التابع لحسابه بإنستغرام

أحدث أغاني محمد حماقي

"هو الأساس" آخر ألبومات محمد حماقي

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Hamaki (@hamaki)

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 01:20 صباحاً - علق الفنان، على الأخبار التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية حول تعرضه لوعكة صحية كبيرة وبسببها تم نقله إلى أحد المستشفيات، مؤكداً بأن الأخبار التي تداولها البعض حول حالته الصحية كان بها مبالغات كبيرة، خاصة وأن العملية التي قام بإجرائها كانت بسيطة للغاية وموعدها كان محددًا له منذ فترة ولم تكن وليدة اللحظة.وحرص النجم محمد حماقي على طمأنة محبيه وجمهوره على حالته الصحية، من خلال منشور له عبر خاصية الـ"ستوري" التابعة لحسابه الرسمي على "إنستغرام" قائلًا: "كل سنة وإنتوا طيبين، رمضان كريم ويارب يكون شهر خيرعلينا كلنا. الكام ساعة اللي فاتوا انتشرت أخبار كتير فيها مبالغات عن حالتي الصحية. أنا حابب اطمنكم، أنا كنت بعمل عملية صغيرة وميعادها متحدد من فترة كبيرة والحمد لله تمت بسلام وأنا دلوقتي في البيت".وتابع: "شكراً على سؤالكم ودعواتكم وربنا مايخض حد على حبايبه أبدًا".وتصدر النجمترند منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بعد إذاعة حملة إعلانية يقدمها بمشاركة مطرب الرابوتظهر فيها النجمة الراحلة سعاد حسني بتقنية الذكاء الاصطناعي.أغنية محمد حماقي وويجز في رمضان 2025 من كلمات أحمد حسن راؤول ومن ألحان مدين وتوزيع حسن الشافعي.يمكنك قراءة.. محمد حماقي: الهمجية وقلة الذوق أكثر ما يزعجني.. والرد على إهانتي حق مشروعطرح الفنانعدداً من أغاني ألبومه الجديد "هو الأساس" بطريقة السينجل، وذلك عبر قناته الرسمية على الـ"يوتيوب"، وجاءت آخر أغنية باسم "جديد لانج"، وأغانٍ أخرى سبقتها وهي "تخسرني"، "العقد اللولي"، "ليلي طال"، "بناقص"، "صدمة"، "شاغل عيون الناس"، "واكلة الجو". وتعاون"حماقي" من خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين لعل أبرزهم عزيز الشافعي وتامر حسين.ولاقت أغانيردود فعل إيجابية على منصات السوشيال ميديا، بعد أن نالت استحسان شريحة كبيرة سواء من محبيه أو من الجمهور الذي يحرص على سماع كل ما هو جديد على الساحة الغنائية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».