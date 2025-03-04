مسلسل الكابتن الحلقة 4.. حسام يقترب من كشف فساد فاروق شيحة

حيلة أكرم حسني لدخول حفل فاروق شيحة

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انكشاف أمر حسام بأنه طيار

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حسام يكشف فساد فاروق شيحة

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 01:20 صباحاً - تتواصل الإثارة والتشويق في الحلقة الرابعة من مسلسل ""، حيث يجد الكابتن حسام عز الدين ()، نفسه في موقف معقد عندما تخبره خطيبته سما () بأنها مرتبطة بموعد عمل مهم وستذهب برفقة ابن خالتها صلاح، مما يثير غيرته، لكنه يوافق في النهاية على مضض.على الجانب الآخر، يقرر حسام الذهاب إلى الحفلة التي يقيمها رجل الأعمال فاروق شيحة، صاحب النادي الفاسد، ()، وذلك برفقة صديقه كريم، ()، ولضمان دخول الحفل، يصطحب كريم فتاتين لا يتناسب سلوكهما مع طبيعة الحفل الراقي، لكنه يضطر لمرافقتهما، حيث تشترط القوانين دخول الحفل في هيئة "كابلز".يمكنكِ قراءة.. شاهدوا كواليس مسلسل الكابتن لـ أكرم حسني في 10 صور.. رمضان 2025وسط أجواء الحفل الصاخبة، من رقص وموسيقى، يفاجأ حسام عز الدين بأن خطيبته سما موجودة في الحفل برفقة ابن خالتها، مما يجعله يشعر بالغضب الشديد ويتجه إليها مباشرة، ليسألها عن سبب كذبها عليه وإبلاغه بأنها في مقابلة عمل، لكنها تحاول تهدئته بإخباره أن وجودها في الحفل متعلق بفرصة عمل جديدة.يحاول حسام برفقة كريم تنفيذ خطتهما لكسب ثقة فاروق شيحة، حيث يروجان لفكرة أنهما مدربان عالميان في مجال كرة القدم، وأنهما يمتلكان العديد من العروض المهمة، لكنهما يفضلان تدريب الفريق الذي يمتلكه فاروق شيحة، وينجح حسام في جذب انتباه فاروق، لكن الخطة تتعرض لخطر الفشل عندما يتدخل صلاح ابن خالة سما ليخبر فاروق أن حسام في الحقيقة ليس مدرب كرة قدم، بل هو "كابتن طيار".وبينما تحاول سما استيعاب سبب تواجد حسام في الحفل، يواجهها بحقيقة أنه جاء لتنفيذ طلبات أرواح ركاب الطائرة، لكنها تثور من جديد وتغضب بشدة، حيث ترفض تصديق حديثه، وعندما يعود حسام إلى منزله، يجد الأرواح في انتظاره، ويضطر إلى إثبات وجودهم لـ سما وكريم، ويقوم بإجراء مجموعة من الاختبارات التي تجعلهما يدركان أن هناك بالفعل كائنات غير مرئية في المنزل.إقرئي أيضاً.. قصة أكرم حسني مع أرواح ركاب طائرته في الكابتن.. رمضان 2025وفي تطور غير متوقع، تنادي أسرار، التي تؤدي دورها الفنانة ميمي جمال، على حسام عز الدين وتسأله عن معنى جملة "دورك جاي – دورك جاي" التي يغنيها المطرب ويجز، فيطلب منها أن تذهب للنوم حتى لا تشغل بالها بهذه الأمور، وعندما يخلد إلى النوم، يستيقظ ليجد بجانبه عم باني (سامي مغاوري)، ليبلغه بأنه يرغب في الزواج من أسرار، مما يصدم حسام ويدفعه لطرده من الغرفة.وعندما يخرج إلى الصالة، يجد الأرواح مجتمعة، فيسألهم عن هذا الأمر، ليؤكدوا له أنهم جميعًا على علم بنيته الزواج منذ فترة، مما يجعله يتساءل كيف يمكن لشخص متوفٍ أن يتزوج من امرأة ما زالت على قيد الحياة، وتصل سما إلى منزل حسام، وتحاول البحث عن معلومات حول اللاعب إيهاب نصر (عمر شرقي)، لكنها بدلاً من ذلك تجد معلومات عن الفنان إيهاب توفيق.وفي الوقت الذي يضع فيه الجميع خطة للإيقاع بـ فاروق شيحة وكشف فساده، يكشف لهم اللاعب إيهاب نصر عن معلومات خطيرة، تفيد بأن فاروق شيحة متورط في تجارة الأغذية الفاسدة، وأن جميع المستندات التي تدينه مخبأة داخل خزنة مكتبه.تابعي المزيد.. محاسب وعامل ومحامي .. أبرز مهن النجوم في دراما رمضان 2025ومن هنا تبدأ المجموعة في التفكير في طريقة للدخول إلى مكتبه وإخراجه منه، حتى يتمكن حسام من فتح الخزنة والوصول إلى المستندات السرية، وتتحرك الخطة إلى المرحلة التالية، حيث يتوجه حسام ورفاقه إلى مكتب فاروق شيحة، وتحاول سما إقناعه بأفكارها حول تطوير النادي، في محاولة لإخراجه من المكتب حتى يتمكن حسام من تنفيذ خطته، فهل سينجح في ذلك أم ستحدث تطورات غير متوقعة.مسلسل "" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا وخالد كمال وإسماعيل فرغلي وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».