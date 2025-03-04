بعد إلغاء حفله.. جاستن تيمبرليك يوجّه رسالة إلى جمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعرب المغني العالمي جاستن تيمبرليك عن أسفه العميق بسبب إلغاء حفله ضمن جولته الأميركية في ولاية أوهايو بسبب إصابته بالأنفلونزا، وفق ما نقل موقع “ميرور” البريطاني.

وفي التفاصيل، عبّر جاستن تيمبرليك عن حزنه برسالة نشرها عبر حسابه على منصة انستغرام، مفادها: “يا رفاق، أنا حزين للغاية، يتوجب عليّ إلغاء العرض الموسيقي الليلة، أُصبتُ بالانفلونزا”.

وأضاف جاستن تيمبرليك: “أنا حزين للغاية لتخييب آمال الجمهور وفريقي الذي عمل جاهدا لإنجاح هذا العرض. أريد أن أطمئنكم، ستستردون أموال تذاكركم. أحبكم جميعًا”.

وعلى الرغم من المرض، من المقرر أن يتوجه تيمبرليك إلى أميركا الجنوبية لتقديم عروض في مهرجانات لولابالوزا في تشيلي والأرجنتين والبرازيل، بالإضافة إلى حفلات ضمن مهرجانات أخرى.