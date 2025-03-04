نوال الزغبي تستقبل رمضان مع “الحبايب”.. دفء وحنين بلمسة ذهبية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستقبل النجمة اللبنانية نوال الزغبي شهر رمضان المبارك بإطلاق أحدث أعمالها الغنائية “الحبايب”، التي تحمل طابعًا روحانيًا دافئًا يعيد إلى الأذهان أجواء رمضان الأصيلة والذكريات العائلية التي تميز هذا الشهر الكريم.

الأغنية التي كتب كلماتها ماجد متولي، ولحنها يوسف المصري، وتولى توزيعها عمر صباغ، جاءت بمزيج متناغم بين الكلمات المؤثرة واللحن العذب الذي يعلق في الأذهان بسرعة، ليشكل عملاً فنيًا متكاملًا يحمل بصمة نوال الزغبي المميزة.

وكعادتها، تألقت نوال بأداءٍ مليء بالإحساس والدفء، حيث جاء صوتها في قمة تألقه، منسجمًا مع روح الأغنية ومعانيها العميقة التي تحاكي مشاعر الحب والاشتياق والدفء الأسري في رمضان.

وأشاد الجمهور بالعمل، مؤكدين أن نوال نجحت في تقديم أغنية رمضانية بروح عصرية، تجمع بين النوستالجيا والحداثة، مما جعلها تحصد إعجابًا واسعًا فور طرحها.