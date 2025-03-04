عودة مفاجئة.. شيماء سيف تعود لحياتها الزوجية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن محمد كارتر عبر حسابه الخاص على “فيسبوك” عودة الحياة الزوجة بينه وبين الفنانة شيماء سيف، وذلك بعد إعلان خبر طلاقهما خلال الفترة الماضية.

ونشر كارتر صورة جمعته بشيماء وعلق عليها قائلًا: “اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، حببتي رجعت لحضني”.

كانت شيماء سيف قد أعلنت منذ فترة عن طلاقها من زوجها محمد كارتر، وذلك بعد زواج دام ست سنوات، وطالبت الجميع باحترام خصوصيتهما، ومن جانبه كتب محمد كارتر عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام قائلًا”: “لا أنافس أحد على مكانتي، من لا يكتفي بي أتنازل عنه”، ذلك الأمر الذي أثار تساؤل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ يتساءل عن السبب وراء ذلك الأمر.

ويذكر أن قبل إعلانهما خبر الانفصال تم تداول أنباء، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد طلاق الفنانة شيماء سيف والمنتج والممثل محمد كارتر، بعد زواج دام ست سنوات، إلا أن محمد كارتر نفى ذلك تماماً مؤكداً أن الأنباء المنتشرة لا أساس لها من الصحة، وأن علاقتهما على ما يرام، لكن فوجئ الجميع بعدها بخبر طلاقهما.