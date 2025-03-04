شكرا لقرائتكم خبر عن قلبي ومفتاحه الحلقة 3.. دياب وأحمد خالد صالح يتاجران في العملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 3 عن عمل أسعد (دياب) وإسماعيل (أحمد خالد صالح) غير المشروع وتجارتهما بالعملة، وذلك من خلال حديث إسماعيل مع عاليا (تقى حسام) شقيقة أسعد، ومحاولتها منعه من تلك التجارة والعمل مع أسعد، ليقنعها أنه يتقرب من أسعد ويساعده في العمل ليستطيع طلب يدها منه.

وكانت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل قلبي ومفتاحه شهدت محاولة ميار (مي عز الدين) الابتعاد عن محمد عزت (آسر ياسين) بعد زواجهما الغريب، لتفاجئه بطلبها في الطلاق منه بعد ساعات فقط من زواجهما، وبالفعل يتطلقا دون أن تخبره بأي تفاصيل أخرى عن السبب الحقيقي وراء زواجها منه.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحهيعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية . أبطال مسلسل قلبي ومفتاحهمسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر. قصة مسلسل قلبي ومفتاحهويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



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