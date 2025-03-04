شكرا لقرائتكم خبر عن قلبي ومفتاحه الحلقة 3.. محمود عزب يضع رسالة لعايدة رياض داخل الطعمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 3 قيام نصر (محمود عزب) بالحديث مع شناوي (أشرف عبد الباقي) عن السيدة التي يحبها دون أن يكشف له عن اسمها، كما يطالبه أن يساعده بكتابة رسالة لها.

وخلال الأحداث يقوم نصر بأخذ الرسالة ووضعها داخل قرص الطعمية، وأعطاها لمهجة (عائدة رياض) والدة أسعد (دياب) دون أن تعلم، مشيرا إلى أنه يحبها منذ سنوات طويلة دون معرفتها.

كما كشفت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل قلبي ومفتاحه عن عمل أسعد (دياب) وإسماعيل (أحمد خالد صالح) الغير مشروع وتجارتهما للعملة، وذلك من خلال حديث إسماعيل مع عاليا (تقى حسام) شقيقة أسعد، ومحاولتها منعه من تلك التجارة والعمل مع أسعد، ليقنعها أنه يتقرب من أسعد ويساعده في العمل ليستطيع طلب يدها منه.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحهيعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية . أبطال مسلسل قلبي ومفتاحهمسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر. قصة مسلسل قلبي ومفتاحهويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



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