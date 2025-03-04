شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة الثالثة.. ظهور لوسى فى دور فايزة الشبح وتتشاجر مع توفيق التمساح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل فهد البطل مشاجرة بين لوسى "فايزة الشبح" مع توفيق التمساح "محمود البزاوي"، بعدما دخلت عليه المنطقة ونزلت من السيارة وهي تقوم بالصراخ ما جعل الشارع يزدحم حولهم.

وحينما سأل العوضى عنها علم بأنها تمتلك نصف ورش منطقة شق التعبان وسيدة قوية للغاية.

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل فهد البطل ظهور الفنانة ميرنا نور الدين بشخصية كناريا، والتي تحاول أخذ بقايا الرخام من الشارع لأجل بيعها منفردة، ولكن صاحب المحل الذى يعمل فيه فهد طردها، وهو ما دفع فهد من أجل ملاحقتها وحمايتها من شباب في الشارع حاولوا التعرض لها، ثم تطور الأمر بعد ذلك حينما أخبرها بأنه سيأتى لها ببقايا رخام تساعدها.

واستمرت الحلقة الثالثة من مسلسل فهد البطل من خلال قيام عصام السقا "ريكو" بموقف رجولى مع صديقه فهد "أحمد العوضي"، حيث وقف أمام والده ورفض محاولاته في إخراجهم من المسكن الذى أجّره فهد منه، معللاً ذلك بأن ظروفه لا تسمح للدفع حالياً.

أيضاً شهدت الحلقة الثالثة من فهد البطل مشادة بين فهد وشقيقته، بعدما علمت بما يخطط له فهد من قتل توفيق التمساح وطلبت منه نسيان الأمر.

وشهدت الحلقة الـ3 من مسلسل فهد البطل إعلان أحمد عبد العزيز "غلاب" وصفاء الطوخي "زوجته" رغبتهما في زواج "عمر" ابنها في الزواج، وهو ما قابله بالرفض في الوقت الحالي، ثم تطور الأمر إلى مكالمة من قبل توفيق التمساح لـ أحمد عبد العزيز دعاهم فيها لحضور عيد ميلاد ابنته آسيا ليخبر ابنه بضرورة الذهاب معه.

بدأت الحلقة الـ3 من مسلسل فهد البطل من خلال محاولة أحمد العوضى "فهد" الذهاب لقتل توفيق التمساح "محمود البزاوي" ولكن والده لحق به في الوقت المناسب، ومنعه من ذلك، بعدما أخبره بأنه على علم بما يخطط له، وأنهم انتقلوا لـ شق التعبان بسبب ذلك، ولكنه لن يجعله يذهب مطلقاً ولو على جثته للتفريط في حياته.

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