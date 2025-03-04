شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النص الحلقة 3.. أحمد أمين ودنيا سامى يتألقان فى مشهد كوميدى عن البط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 3 من مسلسل النص بطولة النجم أحمد أمين، والذى يُعرض على شاشة قناة on، من إخراج حسام على، وإنتاج أروما استديوز، ذهاب النص إلى رسمية - أسماء أبو اليزيد إلى منزلها بعدما عرف عنها إنها تعمل فى مجال السرقة وتنشل العديد من الزبائن وتستدرجهم فى عدة منازل مختلفة، وعندما تحدث معها بما فعلته معه طلب منها أن تنزل معه للشارع حتى يتحدث معها، ونزلت معه بالفعل.

كما تحدث النص مع زوجته عيشة - دنيا سامى بخصوص الفكرة التى تدور فى رأسه وتخطيطه لسرقة الست درية، وحاول أن يجعل عيشه تفكر معه عندما حدثها عن دكر بط يحاول أن يدخل عيشة بدون أن يؤذى أحد، ولكن الحديث بين النص وزوجته تحول إلى مشهد كوميدى رائع بينهما.

يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

أبطال مسلسل النص

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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