شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 3.. توفيق التمساح يدعو غلاب وابنه لحضور عيد ميلاد ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 3 من مسلسل فهد البطل إعلان أحمد عبد العزيز "غلاب" وصفاء الطوخي "زوجته" رغبتهما في زواج "عمر" ابنها في الزواج، وهو ما قابله بالرفض في الوقت الحالي.

ثم تطور الأمر إلى مكالمة من قبل توفيق التمساح لـ أحمد عبد العزيز دعاهم فيها لحضور عيد ميلاد ابنته آسيا ليخبر ابنه بضرورة الذهاب معه.

بدأت الحلقة الـ 3 من مسلسل فهد البطل من خلال محاولة أحمد العوضى " فهد " الذهاب لقتل توفيق التمساح " محمود البزاوي " ولكن والده لحق به في الوقت المناسب ومنعه من ذلك بعدما أخبره بأنه على علم بما يخطط له وأنهم انتقلوا لـ شق التعبان بسبب ذلك ولكنه لن يجعله يذهب مطلقاً ولو على جثته للتفريط في حياته.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل يعرض على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، كما يعرض على قناة الحياة يعرض مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

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