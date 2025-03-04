شكرا لقرائتكم خبر عن فقرات السيرك القومى وفرقة الآلات الشعبية فى اليوم الثالث لخيمة البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم الخيمة الرمضانية في موسمها الأول بمسرح البالون.

وتعد خيمة البالون الرمضانية أحد المشاريع التي تقام تحت رعاية وبتوجيهات من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو على تطوير عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وتقدم خيمة البالون الرمضانية في يومها الثالث مجموعة من الفقرات، منها فقرات السيرك القومي المتنوعة، وقدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية فقرة المولوية وقدمت فرقة الآلات الشعبية مجموعة من الفقرات الغنائية وفقرة التنورة وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية فقرة فتوات قلبي.

كما قدمت فرقة أنغام الشباب فقرة التخت الشرقي ويقدم في قاعة صلاح جاهين مجموعة من الأفلام.

وأقيمت خيمة البالون الرمضانية منذ أول أيام شهر رمضان المبارك، وتتميز بالحضور الجماهيري الكبير، وحازت على إعجاب الجمهور منذ يومها الأول.



خيمة مسرح البالون



عروض خيمة مسرح البالون