فهد البطل الحلقة الثالثة .. موقف رجولى من ريكو مع فهد

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الثالثة من مسلسل فهد البطل من خلال قيام عصام السقا "ريكو" بموقف رجولى مع صديقه فهد "أحمد العوضي"، حيث وقف أمام والده ورفض محاولاته في إخراجهم من المسكن الذى أجّروه منه، معللاً ذلك بأن ظروفه لا تسمح للدفع حالياً.

أيضاً شهدت الحلقة الثالثة من فهد البطل خناقة بين فهد وشقيقته، بعدما علمت بما يخطط له فهد من قتل توفيق التمساح وطلبت منه نسيان الأمر.

شهدت الحلقة الـ3 من مسلسل فهد البطل إعلان أحمد عبد العزيز "غلاب" وصفاء الطوخي "زوجته" رغبتهما في زواج "عمر" ابنها في الزواج، وهو ما قابله بالرفض في الوقت الحالي.

ثم تطور الأمر إلى مكالمة من قبل توفيق التمساح لـ أحمد عبد العزيز دعاهم فيها لحضور عيد ميلاد ابنته آسيا ليخبر ابنه بضرورة الذهاب معه.

بدأت الحلقة الـ3 من مسلسل فهد البطل من خلال محاولة أحمد العوضى "فهد" الذهاب لقتل توفيق التمساح "محمود البزاوي" ولكن والده لحق به في الوقت المناسب، ومنعه من ذلك، بعدما أخبره بأنه على علم بما يخطط له، وأنهم انتقلوا لـ شق التعبان بسبب ذلك، ولكنه لن يجعله يذهب مطلقاً ولو على جثته للتفريط في حياته.

مسلسل فهد البطل الحلقة 2 تشهد مقتل والد فهد



شهدت الحلقة الثانية من مسلسل فهد البطل مقتل حمَّاد (أحمد العوضي) على يد شقيقه غلاَّب بسبب الطمع والغيرة، خاصةً بعد إسناد والدهما (محمد أبو داود) العمودية إلى حمَّاد رغم أن غلاب الأكبر سناً، ولكن الوالد اختار حمَّاد بسبب عدالته ورزانته وعدم تهوره مثل شقيقه، وذلك خلال مشاهد فلاش باك تعود بالزمن إلى قبل 28 سنة

اتفق توفيق التمساح مع غلاَّب على قتل حمَّاد، بعدما اكتشف تعاونهما في زراعة وتجارة الممنوعات، وأصبح حمَّاد مثل الشوكة في ظهر خططهم للتجارة في الممنوعات، وبالفعل نفذ توقيت مخططه وأرسل رجاله إلى منزل حمَّاد وغلاَّب وتم تبادل إطلاق النيران، ليقف غلاب أمام أخيه حماد ويقتله ضرباً بالرصاص، ليس ذلك فقط بل أكمل بطعنه بسلاح أبيض.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل



يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، وويعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

