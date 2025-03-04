شكرا لقرائتكم خبر عن آسر أحمد يكتب: أحلام روبى التى لا يختلف عليها اثنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن القالب الجديد للنجمة روبي، في مسلسل إخواتي، للمخرج محمد شاكر خضير، سيكون نقلة مختلفة في مسيرتها الدرامية التي بالرغم من قصرها إلا أنها تمتاز بأدوار مختلفة، فبعد أن جسدت أدوارها المختلفة في بدون ذكر أسماء وفي سجن النسا، وأهو ده اللي صار، وحضرة العمدة، تخوض تجربة جديدة بشخصية "أحلام" في إخواتي.

أحلام التي يطلق لها العنان المخرج محمد شاكر خضير بقوة في مشاهدها داخل حبكة مسلسل إخواتي، تملأ مكانها بكل قوة في كل ظهور لها، أحلام التي لا تمثل وتبذل مجهودا زائدا للخروج عن النص لمحاولة لفت الانتباه، تنجح بكل سهولة في لفت الانتباه لها بكل هدوء في مشاهدها المختلفة والمتنوعة، فهي الفتاة التي تربي أطفالها بكل حب وتعمل على رعايتهم، بالإضافة إلى علاقتها المتميزة مع شقيقاتها ومكافحتها على مدار الساعة لتوفير حياة كريمة لها وعدم نسيان نفسها والاهتمام بكل ما تهتم به السيدات يجعلها فتاة متكاملة في الحقيقة قبل التمثيل.

أحلام التي تشتغل شغلانة مش شغلة ستات، وتجلس بالتسع ساعات على الطارة لحد ما ضهرها يقفش، نجحت في خلق "لازمة" ترافق شخصيتها في كل مرة تحاول التعرف على شخص جديد، فهي تجسد شخصية السائقة على أكمل وجه التي لا تفصل عن الحديث أثناء القيادة وهي تفاصيل تجدها في كل السائقين، مما يجعلها دارسة لكل تفاصيل الشخصية التي تجسدها بشكل كبير.

أحلام هي الشخصية التي تم تجسيدها بكل سهولة ورشاقة ووصلت لكل المشاهدين من الحلقة الثالثة لها، وبالرغم من أنها لم تشارك نجمات كبار مثل نيللي كريم وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، إلا انها نجحت في خلق حالة خاصة لها من اليوم الثالث، ففي الطبيعي تظهر ملامح الشخصيات بداية من الأسبوع الثاني للعمل، إلا أن أحلام روبي نجحت في خلق تلك الحالة منذ اليوم الثالث، فهي بنت البلد الجدعة الفرفوشة التي لا يختلف عليها اثنان في الحياة الطبيعية وليست الدرامية.

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روبي في الحلقة الثالثة



روبي



روبي في جلسة المساج