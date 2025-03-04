شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر 2 الحلقة 3.. شهريار يتغزل فى شهرزاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض جودر "ياسر جلال" خلال أحداث الحلقة الثالثة، من مسلسل جودر 2، الذى يُعرض على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية، حب جوهرة "تارا عماد" ابنه الشيخ عبد الأحد "أحمد بدير"، وقال لها: "أنا بحب مراتى ولن أتزوجك انتى معندكيش كرامة"، لتتركه جوهرة وتظل تبكى فى غرفته ليدخل عاكف "مجدى بدر" عليها ويطلب منها أن لا تبكى لأنه يحبها ويطلب منها الانتقام من جودر، ثم يأخذه إلى السوق من أجل شراء القماش ويتركه لوحده ويبيعه عبد ويغدر به.

ويتغزل شهريار "ياسر جلال"، في شهرزاد "ياسمين رئيس"، وأنه حب حياته عندما دخلت فيها، وظل يقول لها شعر ثم استكملت قصة جودر له بعدما أصبح عبد بعد غدر عاكف له.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.

قصة مسلسل جودر 2

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

أبطال مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

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