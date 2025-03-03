الشّامي يتألق في قمة بيلبورد إلى جانب شيرين عبدالوهاب وعمرو دياب

ميرنا وليد - بيروت - حقّق الفنان السوري الشاب الشامي نجاحًا جديدًا على الساحة الفنية بعد أن وصل إلى المرتبة الثالثة في قائمة "بيلبورد" العربية لأفضل 100 فنان، متصدرًا للمرتبة الأولى لمدة 60 أسبوعًا، منذ تاريخ 14 كانون الاول 2023، وإحتل الشامي هذه المرتبة بعد كل من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب والفنان المصري عمرو دياب، ما يعكس مكانته المتقدمة في الساحة الفنية العربية.



وقد شهد حفل "بيلبورد" للعام 2023-2024 تتويج الشامي بجوائز متعددة، حيث حصل على جائزة أفضل فنان في فئة أغاني الليفانتين، بالإضافة إلى جائزة الفنان الأول في نفس الفئة، فضلاً عن جائزة أفضل أغنية إندي عن أغنيته الشهيرة "صبرا"، وأيضًا جائزة أفضل أغنية ليفانتين، ومن جهة أخرى، يواصل الشامي تحقيق النجاحات على مستوى الأغاني، حيث طرح مؤخرًا الشارة الفنية لمسلسل "تحت سابع أرض"، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور إصدارها، وتصدرت قائمة أكثر الأغاني تداولًا على منصة "يوتيوب"، متجاوزةً حاجز الـ3 مليون مشاهدة. الأغنية من كلمات وألحان الشامي، فيما تولى الفنان اليان دبس مهمة التوزيع الفني.