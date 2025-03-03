إياد نصار يكـ شف سبب رفضه المشاركة في "فرقة ناجي عطالله" مع عادل إمام

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل الأردني إياد نصار عن سبب رفضه المشاركة في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" مع الممثل المصري عادل إمام الذي عرض عام 2012، وقال نصار إن القرار كان صعبًا، حيث كان على وشك الزواج وكان يتعين عليه قضاء شهر العسل بالإضافة إلى حضوره ورشة تمثيل، وأضاف أنه شرح الوضع للزعيم عادل إمام الذي تفهم الموقف وقال له "خلاص فاهم الموضوع".

كما اعترف نصار بندمه على رفضه المشاركة في المسلسل، لكنه أكد أن التوقيت لم يكن مناسبًا.

في ذات السياق، تحدث نصار عن سبب عدم تقديمه شخصية الموسيقار بليغ حمدي في أحد الأعمال، قائلاً إنه شعر بالخوف من تقديم الشخصية.

وكانت تصريحات نصار خلال الجزء الثاني من لقائه في برنامج "حبر سري " .

يُذكر أن إياد نصار يعرض له في رمضان 2025 مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي يناقش قضايا اجتماعية في الأرياف، ويشارك فيه نخبة من الفنانين مثل ريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب.