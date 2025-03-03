تلفزيون لبنان يعرض 4 مسلسلات محلية في رمضان 2025

ميرنا وليد - بيروت - أعلن تلفزيون لبنان عن تقديم أربعة مسلسلات محلية في رمضان 2025، في خطوة تعكس اهتمامه المتزايد بالدراما اللبنانية والعربية. جاء هذا القرار تحت إشراف مدير البرامج هيثم كالوت وبالتعاون مع وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، حيث تم التركيز على دعم الإنتاجات اللبنانية. من بين المسلسلات التي ستُعرض، قدم المنتج صادق الصباح مسلسلي "عشرين عشرين" و"من الآخر"، بينما أهدى المنتج مروان حداد التلفزيون مسلسلي "عشرة عبيد زغار" بنسخته الجديدة و"حلوة وكذابي".

ويستمر تلفزيون لبنان في تقديم البرنامج الفني "ألبوم الأصالة" الذي سيُعرض في رمضان على مدار Saturdays الساعة العاشرة مساءً، من إعداد وتقديم الإعلامي روبير فرنجي. ويتضمن البرنامج حلقات مع الفنانين والإعلاميين مثل كميل سلامة، مهى سلمى، وفؤاد الخرسا، بالإضافة إلى حلقة تكريمية عن الفنان الراحل فؤاد عواد.

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