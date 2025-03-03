ريم الحبيب ترد على الإنتقادات التي طالت دورها في "عمتي نوير"

ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة السعودية ريم الحبيب على الإنتقادات التي تعرض لها مسلسلها الرمضاني "عمتي نوير"، والذي يتناول قصة صراع على الميراث بين الأشقاء، مشيرة إلى أن هذه الإنتقادات تعكس "غباء" لأن القصص في الفن تتكرر دائمًا ولكن بتناول مختلف.

وأكدت أن الممثل ليس المسؤول الوحيد عن نجاح العمل أو فشله، بل هناك فريق كامل وراءه.

أشارت الحبيب إلى أنها ليست مستاءة من التعليقات السلبية، لكنها متعاطفة مع زملائها الذين تعرضوا لانتقادات حادة. كما تحدثت عن مشاركتها في مسلسل "شارع الأعشى"، الذي يختلف تمامًا عن "عمتي نوير" من حيث القصة والجو العام، مؤكدة أن العمل في مسلسلين في وقت واحد أمر مجهد.

وفيما يخص عمليات التجميل، أوضحت الحبيب أنها لم تخضع لأي منها، معبرة عن احترامها لمن يقومون بذلك، لكنها نصحت بعدم إحداث تغييرات فارقة تؤثر على القدرة على التعبير بحرية.

وكانت تصريحاتها خلال ​​​​​ مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاعلكم" .

مسلسل "عمتي نوير" هو دراما سعودية اجتماعية تعرض في رمضان 2025، بينما مسلسل "شارع الأعشى" مستوحى من رواية بدرية البشر ويعرض قصة درامية تعكس التحولات الإجتماعية والثقافية في الرياض السبعينيات.



