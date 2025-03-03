شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النص الحلقة 3.. دعاء حكم تعاير حمزة العيلى بفقره وعمله فى مخزن تياترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 3 من مسلسل النص بطولة النجم أحمد أمين، والذى يعرض على شاشة قناة on، من إخراج حسام على، وانتاج اروما استديوز، ذهاب وداد - "دعاء حكم" للتايترو لتسأل درويش - "حمزة العيلى" على خاتم الست درية وهل وجده خاصة إنه سقط منها فى التايترو، ولكنه أبلغها إنه لم يجد الخاتم، وحاول درويش أن يتغزل فى وداد ويقنعها بالجلوس لشرب الشاى معه فى مخرن الملابس فى التايترو لكنها رفضت ونهرته بشدة، وقالت له "انا مش بتاعة مخازن، وسبنى علشان متضايقة درية مطلعة عينى".

كما عايرت وداد، حمزة العيلى بسبب عمله فى مخزن التياترو وأكدت له أنه سيعيش ويموت فقيرا وفى مخزن التايترو.

يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

أبطال مسلسل النص



مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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