شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 4.. عبيد يطلب الزواج من أمينة والأخيرة توافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 4، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، اصطحاب "مفتاح" طه دسوقي لـ "عبيد" مينا أبو الدهب، لشراء خاتم حتى يطلب الزواج من "أمينة" دنيا ماهر.

وبعد شراء الخاتم، ذهب "مفتاح" وأحضر "أمينة" ليفاجئها بالأمر، حيث ارتدى "عبيد" بدلة وطلب منها الزواج، وهو الأمر الذى أسعد "أمينة" ووافقت على الزواج، وأقاموا الأيتام احتفالاً كبيراً لهما

وكشفت الحلقة عن مشهد مؤثر يكشف مدى نفسية "مفتاح" طه دسوقي التي تأثرت بعدما قامت أسرة في طفولته بتبنيه وإعادته مرة أخرى بعد 3 سنوات بعدما رزقوا بطفل، حيث قام "مفتاح" بتأجير شقة لمشاهدة أسرته السابقة مع ابنهما وتخيل وجوده مكانه.

وكانت الحلقة شهدت ذهاب "قطايف" معتز هشام إلى مقر الجريدة التي تعمل فيها "تهانى" مريم الجندي، ولكن أخبره أحد العاملين بها بإن رئيس التحرير رفدها بعدما تعديت عليه، وأخبره عن المقهى التي تجلس فيه، وبالفعل ذهب وقابلها وتحدث معها.

وقامت "تهانى" مريم الجندي بإبلاغ الشرطة على "ماجد" محمود حميدة صاحب دار الأيتام بتهمة استغلال الأطفال في تجارة المخدرات، ولكن الشرطة بحثت داخل الدار ولم تجد شيء.

قصة مسلسل ولاد الشمسويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه. أبطال مسلسل ولاد الشمسمسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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