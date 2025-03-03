شكرا لقرائتكم خبر عن روميو وجولييت تجمع بين لينا صوفيا ويوسف عمر فى مسلسل كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برغم ما تشعر به من خجل وارتباك تجاهه، لكونها لم تحسم أمرها معه بعد، يأتي مشهد روميو وجولييت ليحرك مشاعر لينا صوفيا تجاه يوسف عمر، والتي ظلت تكبتها وتكذب إحساسها بها منذ أن رأته أول مرة بالجامعة، فهل تقع في حبه بالنهاية؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل كامل العدد ++ .

بعد أن اقتحم عليها كورس التمثيل المسرحي، ووضعها أمام الأمر الواقع باختيارها لترافقه في أداء مشهد روميو وجولييت، نرى فريدة (لينا صوفيا) وهي تنتابها مشاعر متضاربة تجاه علي (يوسف عمر)، ما بين التوتر والسعادة والحماس الدفين لكونها ستقف أمامه، حيث يبدو أن قلبها أصبح يميل إليه.

يبدو أن مشاعر فريدة تجاه علي تتطور يوماً بعد يوم، وهو ما يظهر على رد فعلها غير المتوقع تجاه دعوة سيف لها بالخروج معه، حينما عرضت الأمر على والدها ورفض خروجها مع سيف وحدهما، فنلاحظ أنها وافقت والدها في الرأي على الفور دون نقاش، بل ويبدو أنها كانت تنتظر منه هذا الرفض لتشعر بالسعادة والراحة الداخلية. فهل يستحق علي كل هذه المشاعر ويصبح جديراً بها؟

مسلسل كامل العدد إخراج خالد الخلفاوي، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ويشارك يوسف عمر في بطولته مع عدد كبير من النجوم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، ألفت إمام، ميمي جمال، لينا صوفيا، عمرو صالح، حمزة دياب، جاسيكا حسام الدين، مالك عماد والطفلة سيليا محمد سعد.



مسلسل كامل العدد



كامل العدد

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