شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 4.. أحمد مالك يتزوج والدة صديقه وصدمة مواجهة الأم وابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 4، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، اتصال "سحر" فرح يوسف، بـ "مفتاح" طه دسوقي، وأخبرته بموافقتها على الزواج من صديقه "ولعة" أحمد مالك.

اتصل "مفتاح" بـ "ولعة" وأخبره بالأمر، واصطحب "ولعة" صديقه سائق التوك توك لكى يقوم بزفه أثناء ذهابه للعروسة، وبعدما صعد وطلبوا شاهداً، قام "ولعة" بمنادة صديقه صاحب التوك توك، وبعد صعود كانت المفاجأة أن "ولعة" سيتزوج من والدته "سحر"، فماذا سيحدث في الحلقة المقبلة بعد مواجهة الإبن بأمه أثناء عقد قرانها.

وكشفت الحلقة عن مشهد مؤثر يكشف مدى نفسية "مفتاح" طه دسوقي التي تأثرت بعدما قامت أسرة في طفولته بتبنيه وإعادته مرة أخرى بعد 3 سنوات بعدما رزقوا بطفل، حيث قام "مفتاح" بتأجير شقة لمشاهدة أسرته السابقة مع ابنهما وتخيل وجوده مكانه.

اصطحاب "مفتاح" طه دسوقي لـ "عبيد" مينا أبو الدهب، لشراء خاتم حتى يطلب الزواج من "أمينة" دنيا ماهر.

وبعد شراء الخاتم، ذهب "مفتاح" وأحضر "أمينة" ليفاجئها بالأمر، حيث ارتدى "عبيد" بدلة وطلب منها الزواج، وهو الأمر الذى أسعد "أمينة" ووافقت على الزواج، وأقاموا الأيتام احتفالاً كبيراً لهما



قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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