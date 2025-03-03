شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 3.. مشادة كلامية بين خالد سليم ونيكول سابا والان مع تفاصيل الخبر

تطلب فرح (بسنت شوقى) من شقيقتها ليل (ياسمين عبد العزيز) حضور حفل الشركة المقرر اقامته للإعلان عن الصفقة الجديدة، وذلك خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل وتقابل حبيب الذي يتم عرضه على قناة dmc ومنصة Watch it، وتوافق ليل التي كانت تريد إرسال فويس نوت إلى يوسف تعتذر له ولكن فرح نصجتها بالانتظار مثلما قالت حماتها اجلال (أنوشكا) بأنه في البنك.

يذهب يوسف (خالد سليم) إلى رقية (نيكول سابا) ويواجهها بصورتها مع صديقها سيف الروبي في الحفل الذى أقامته في منزلها، ويغضب بسبب كراهية لسيف الروبي لاسيما وأنه يبدى دائما اعجابه بزوجته، ويحاول يوسف اظهار قوة موقفه مع رقية رغم أنها ساعدت شركة العائلة مادياً في أزمتها، ولكن رقية تؤكد قوتها بعيداً عن ضخها أموال في شركة أبو العزم، وأنها عندما تدخل علاقة تكون هي الطرف الأقوى.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الثالث بدأت بدخول ليل على زوجها يوسف وهو يتحدث مع زوجته الثانية رقية العسكرى (نيكول سابا) في التليفون، ويترتبك يوسف ويبلغها بأنه يتحدث مع زينة مديرة مكتبه ولكن ليل تشك في وجود أمر ما وتشك أكثر بعدما اتصلت رقية مرة أخرى ولم يرد عليها يوسف قائلا مش مهم.

تشعر ليل بوجود شيء غريب من تصرفات زوجها يوسف خاصة وأنه ظل مستيقظ طوال الليل ويتحدث في الشات كثيرا وفى نفس الوقت لم تنام ليل وتجد يوسف يدخل الحمام ومعه التليفون ويدخلان في مشادة كلامية، حيث يغضب يوسف من طريقة زوجته التي بدأ يظهر عليها الحزن الشديد، حيث يبدو وكأنها تشعر بأن زوجها على علاقة بسيدة أخرى.

تقرر ليل التحدث مع حماتها اجلال (أنوشكا) في وجود شقيقتها فرح (بسنت شوقي) وتحكي كل ما حدث وشعورها، لتنفعل إجلال وتؤكد لها أن ابنها يتولى مسؤولية شركة وأموال بملايين الدولار فطبيعي يكون هناك ضغط عليه، لترد ليل بأنها لم تقل بأن يوسف يخونها ولكن تصرفاتها أصبحت مريبة، لتطلب إجلال منها الاعتذار لزوجها وتوافق ليل وكأنها اقتنعت بعدم وجود شيء.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب



مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يوميا على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

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