شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 3.. أنوشكا وصلاح عبد الله يكتشفان زواج خالد سليم السري والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عن عبد العزيز عن معرفة إجلال (أنوشكا) وعبد العزيز أبو العزم صلاح عبد الله بزواج ابنهما يوسف (خالد سليم) من رقية العسكرى (نيكول سابا) وان هذه الزيجة كانت من أجل انقاذ شركة أبو العزم من ضائقتها المالية، حيث يدور حديث بين اجلال ويوسف وصلاح عبد الله حول الأمر خاصة بعدما ابدى يوسف قلقه الشديد من معرفة رقية بحمل ليل (ياسمين عبد العزيز).

يوضح يوسف لوالده ووالدته بأنه أوهم رقية بانه لا يوجد اى علاقة بينه وبين زوجته ليل واذا علمت بوجود حمل ستتصرف بغضب شديد، وسط خوف اجلال بترك رقية لهم مع اقتراب صفقة شرق اسيا وفى حالة خروج رقية ستتعرض الشركة للانهيار تماماً، وذلك جعل عبد العزيز أبو العزم وافق على مخطط اجلال باجهاض ليل من خلال الادوية والحقن المضادة للحمل.

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل وتقابل حبيب اشتعال الأمور بين يوسف ورقية بعد معرفة الأخيرة أن يوسف سيسافر إلى الجونة مع زوجته ليل وشقيقه فارس (كريم فهمى) وزوجته نهى (ندا موسى)، وفى نفس الوقت تصر رقية على حضور حفل الشركة في حين لا يريد يوسف تواجدها، وتهدده رقية بأنها ستتصل بـ ليل وتخبرها بأنها متزوجة من زوجها.

ليل تتلقى اتصال من رقم برايفت، وترد تجد سيدة تسألها ليل الحسينى معايا، وفجأة يعود يوسف إليها مرة أخرى ويغلق التليفون منها ويقنعها بأنه يحبها وأنه سيحل كل الأمور بينهما، ولكن تشترط رقية أن يطلقها والكل يعرف بزواجهما وأيضاً تحضر حفل الشركة، الذي يقام بعد الاتفاق على صفقة مهمة مع عملي ألماني .

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يوميا على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

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