شكرا لقرائتكم خبر عن قلبي ومفتاحه الحلقة 3.. آسر ياسين يعبر عن إعجابه بمي عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 3 والتي جاءت بعنوان "إشاعة حب"، الحديث الأول بين ميار (مي عز الدين) ومحمد عزت (آسر ياسين) بعد زواجهما، ليخبرها أنه أعجب بها بمجرد رؤيته لها وركوبها معه السيارة، وتمنى زواجه منها حتى جاءت إليه وطلبت منه بنفسها الزواج، لتتفاجأ ميار بحديثه.

وكانت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 2 شهدت قيام ميار بطلب الزواج من محمد عزت بعد مقابلتهما خلال رحلة أوبر، وذلك للخلاص من أزمتها مع طليقها أسعد (دياب) بعدما طلقها 3 مرات وأخذ منها ابنها.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025