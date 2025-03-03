شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة الثالثة.. الغيرة تدق في قلب سلوى عثمان لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث؛ حيث دخل حفني" أحمد صيام" على زوجته" سلوى عثمان" ولكن وجدها حزينة، وعلم أن السبب حديثه مع حكيم باشا" مصطفى شعبان" عن نيته في الزواج، وأفصحت له أنها قامت بسرقة كل أمواله التي سرقها هو من حكيم باشا وهي على يقين أنه لن يستطيع أن يشتكي لحكيم باشا عن فعلتها حتى لا يفتضح أمر سرقته.

أحداث الحلقة الثانية..

وكانت قد شهدت الحلقة الثانية من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، العديد من الأحداث، حيث نقل والد غزل" دينا فؤاد" لسرير العناية بعدما وقع مغشياً عليه، وبعد أن أفاق عاتبها والدها على الهروب من منزله منذ أكثر من عامين، فكشفت غزل سبب هروبها ليلة زفافها، بأن والدها أجبرها على الزواج من تاجر مخدرات حتى يسد دين أخيها، والذي طالما فرق في المعاملة بينهم حتى أنها تركت التعليم بسببه.

وصل حكيم باشا" مصطفى شعبان، إلى القاهرة، ووجد هناك خلاف قائم بين بحر" محمد نجاتي" وياسين" ميدو عادل"، بعد رفض الثاني إعطاءه خمسة ملايين جنيه ليشتري سيارة لصديقة له، وحاول حكيم أن يهديء الأمور بينهم ويقنع بحر بأنه ليس على خطأ، وطلب منه أن يأتى للبلد حتى يحضر سبوع بن أخيه.

حاولت غزل" دينا فؤاد" أن تقنع والدها ألا يبلغ أخيها وعريسها السابق تاجر المخدرات، بمكانها، ولكنه لم يكترث لكلامها وقام بالإتصال بهم، فقامت غزل بأخذ ابنها وانصرفت مسرعة من المستشفى قبل أن يصلوا لها، وهي تردد أنها لن تسامح والدها أبداً، وعندما ذهبت لمنزلها وجدت صاحب الشقة قد طردها وترك حقيبة ملابسها مع حارس العمارة، لتسير في الشوارع ولا تعرف أين تذهب.

طلب غراب" أحمد فهيم" مقابلة حكيم" مصطفى شعبان"، فأتفق معه على مقابلته في مزرعة الخيول الخاصة به، وعندما وصل بدأت مشادة كلامية بينهم انتهت بتهديد حكيم باشا لغراب بألا يبيع السلاح لواصل مرة أخرى لأنه بذلك سيكون سبب في حرب بين أهله وناسه بالصعيد وهذا الأمر لن يقبله أبداً.

قرر سليم" منذر ريحانة" أن يبيع بن عمه حكيم باشا" مصطفى شعبان" لواصل الذهبي" رياض الخولي" والد زوجته، وقام بتقديم التمثال الفرعوني له ليبيعه لغراب" أحمد فهيم"، ومن ثم كسب منه مايقرب من اثنان مليون جنيه، وعندما وصل للقصر أدعى أنه لم يحصل على أي أموال وأن الشاري قد نصب عليه، ثم أعطى النقود لزوجته وطلب منها أن تهربها أثناء ذهابها لسبوع ابنها.

قصة مسلسل حكيم باشا



تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.



أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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مسلسل حكيم باشا