شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 3.. توتر ياسمين عبد العزيز بسبب اتصال نيكول سابا المجهول والان مع تفاصيل الخبر

اشتعلت الأمور بين يوسف (خالد سليم) ورقية العسكرى (نيكول سابا) في الحلقة الثالثة من مسلسل وتقابل حبيب بعد معرفة الأخيرة أن يوسف سيسافر إلى الجونة مع زوجته ليل (ياسمين عبد العزيز) وشقيقه فارس (كريم فهمى) وزوجته نهى (ندا موسى)، وفى نفس الوقت تصر رقية على حضور حفل الشركة في حين لا يريد يوسف تواجدها، وتهدده رقية بأنها ستتصل بـ ليل وتخبرها بأنها متزوجة من زوجها.

المشهد ينقل إلى ليل حيث ترسل فويس نوت إلى زوجها يوسف تعتذر له عما بدر منها تجاهه وشكها فيه وأنها قامت بذلك بسبب حبها له، أما رقية فتصر على ابتزاز يوسف، وتتصل من رقم برايفت على ليل وتسالها ليل الحسينى معايا وفجأة يعود يوسف إليها مرة أخرى ويغلق التليفون منها ويقنعها بأنه يحبها وأنه سيحل كل الأمور بينهما، ولكن تشترط رقية أن يطلقها والكل يعرف بزواجهما وأيضاً تحضر حفل الشركة.

وكان يوسف قد دخل في مشادة كلامية مع رقية بسبب صورتها مع سيف الروبي في الحفل الذى أقامته في منزلها، ويغضب بسبب كراهية لسيف الروبي لاسيما وأنه يبدى دائما اعجابه بزوجته، ويحاول يوسف اظهار قوة موقفه مع رقية رغم أنها ساعدت شركة العائلة مادياً في ازمتها، ولكن رقية تؤكد قوتها بعيداً عن ضخها أموال في شركة أبو العزم، وأنها عندما تدخل علاقة تكون هي الطرف الأقوى.

وخلال الحلقة الثانية من مسلسل وتقابل حبيب ، تشعر ليل بوجود شيء غريب من تصرفات زوجها يوسف خاصة وأنه ظل مستيقظ طوال الليل ويتحدث في الشات كثيرا وفى نفس الوقت لم تنام ليل وتجد يوسف يدخل الحمام ومعه التليفون ويدخلان في مشادة كلامية حيث يغضب يوسف من طريقة زوجته التي بدأ يظهر عليها الحزن الشديد حيث يبدوا وكأنها تشعر بأن زوجها على علاقة بسيدة أخرى.

تقرر ليل التحدث مع حماتها اجلال (أنوشكا) في وجود شقيقتها فرح (بسنت شوقي) وتحكي كل ما حدث وشعورها، لتنفعل اجلال وتؤكد لها أن ابنها يتولى مسؤولية شركة وأموال بملايين الدولار فطبيعي يكون هناك ضغط عليه، لترد ليل بأنها لم تقل بأن يوسف يخونها ولكن تصرفاتها أصبحت مريبة، لتطلب إجلال منها الاعتذار لزوجها وتوافق ليل وكأنها اقتنعت بعدم وجود شيء.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يوميا على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

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