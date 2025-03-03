شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 3.. أنوشكا تقنع ياسمين عبد العزيز بالاعتذار لـ خالد سليم والان مع تفاصيل الخبر

استكملت أحدث الحلقة الثالثة من مسلسل وتقابل حبيب، حيث أرسلت رقية العسكرى (نيكول سابا) رسالة إلى يوسف (خالد سليم) تطلب مقابلته في الصباح مباشرة، وبالفعل يستقيظ وقبل خروجه من المنزل يسأله أين سيذهب فيرد بأنه سيذهب إلى البنك، فتواجه بما لاحظته بأنه كان قلق طوال الليل وعندما دخلت عليه وهو يتحدث في التليفون ارتبك وكانت ردوده غريبه.

تقرر ليل التحدث مع حماتها اجلال (أنوشكا) في وجود شقيقتها فرح (بسنت شوقي) وتحكي كل ما حدث وشعورها، لتنفعل اجلال وتؤكد لها أن ابنها يتولى مسؤولية شركة وأموال بملايين الدولار فطبيعي يكون هناك ضغط عليه، لترد ليل بأنها لم تقل بأن يوسف يخونها ولكن تصرفاتها أصبحت مريبة، لتطلب إجلال منها الاعتذار لزوجها وتوافق ليل وكأنها اقتنعت بعدم وجود شيء.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الثالث بدأت بدخول ليل على زوجها يوسف وهو يتحدث مع زوجته الثانية رقية العسكرى (نيكول سابا) في التليفون، ويترتبك يوسف ويبلغها بأنه يتحدث مع زينة مديرة مكتبه ولكن ليل تشك في وجود أمر ما وتشك أكثر بعدما اتصلت رقية مرة أخرى ولم يرد عليها يوسف قائلا مش مهم.

تشعر ليل بوجود شيء غريب من تصرفات زوجها يوف خاصة وأنه ظل مستيقظ طوال اليل ويتحدث في الشات كثيرا وفى نفس الوقت لم تنام ليل وتجد يوسف يدخل الحمام ومعه التليفون ويدخلان في مشادة كلامية حيث يغضب يوسف من طريقة زوجته التي بدأ يظهر عليها الحزن الشديد حيث يبدوا وكأنها تشعر بأن زوجها على علاقة بسيدة أخرى

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب



مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يوميا على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

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