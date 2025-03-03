تحولات درامية صادمة.. أحداث الحلقة الثالثة من العتاولة 2

تصاعد الأزمات

حنة تصدم بمرض ابنتها

مسلسل "العتاولة 2"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 10:24 مساءً - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل «العتاولة 2» تحولات درامية صادمة، بدأت بكشف "شديدة" ‏‏( فيفي عبده ) عن مؤامرتها لسرقة كنز "سترة" عبر تأجيج الصراعات بين أفراد العائلة، لا سيما ‏الخلافات التي أشعلتها بين "زينة" زوجة "نصار" و"ثراء جبيل" زوجة "خضر".‏وفي إطار متوازي، حاولت "شوق" (مي القاضي) استفزاز وإثارة غيرة "جيجي" زوجة "خضر" ‏حيث زارت صالونها التجميلي في لعبة خطرة منها بهدف تفكيك علاقة "شوق" بـ"خضر".‏وتصاعدت الأزمات مع مواجهة "العتاولة" تهديدًا غير مسبوق في سوق السمك، بعد امتناع البائعين ‏عن التعامل معهم بتعليمات مجهولة المصدر، وهو ما تفاقم إلى اعتداء على "حنة" (زينة) ، ليندلع بعدها ‏صدام عنيف بين "نصار" و"خضر" من جهة والبائعين من جهة أخرى.‏وفي نهاية الحلقة جاءت الخاتمة المأساوية، حيث اكتشفت "حنة" إصابة ابنتها "أغاني" بمرض ‏الضمور العضلي بعد مراجعتها للطبيب، لتنتهي الحلقة بصبغة تراجيدية تزيد من تعقيدات المشهد ‏العام.‏يمكنك قراءة.. مخرج العتاولة 2 يوضّح إمكانية تقديم موسم ثالث في رمضان 2026وتدور أحداث الموسم الثاني من "" في إطار من التشويق والإثارة. بعد أن غسل يديه من الماضي، يجد نصار) نفسه بين المطرقة والسندان، عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض قاتل يكلّف علاجه الملايين، ويرضخ لضغوط زوجته () للعودة إلى عالم الإجرام مع شقيقه خضر ()، ويتصاعد التوتر عندما يواجهان عيسى الوزان ()، الذي نكتشف أنه لم يمُت في الجزء الأول، ويسعى لاستغلال خلافات وغيرة الشقيقين ليورّطهما في مزيد من الجرائم.

مسلسل "العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.



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