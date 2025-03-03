كيف كان ظهور إنجي كيوان في مسلسل وتقابل حبيب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 10:24 مساءً - في أول ظهور لها في المسلسل الرمضاني "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، أبدى رواد منصات التواصل الاجتماعي إعجابهم بظهور الفنانة إنجي كيوان خلال أحداث العمل، متسائلين عن دورها في الأحداث التي بدأت تدريجيًا في الاشتعال.

انجي كيوان منسقة دي جي شهيرة

تظهر إنجي كيوان أمام النجم كريم فهمي في دور كاريمان العسكري، منسقة الدي جي الشهيرة التي عادت لتوها من نيويورك لتستقر في مصر، وقد برزت الكيمياء بينها وبين فارس (كريم فهمي)، الذي يبدو أنه يحاول مقاومة انجذابه نحوها لكن من خلال محادثاتهما، يبدو أنهما سيتعاونان مجددًا لتنظيم حدث مهم معًا. فهل سيؤدي ذلك إلى توطيد علاقتهما؟ هذا ما ستكشفه الأحداث في الأيام المقبلة.





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تعاون أول

يُذكر أن هذا هو التعاون الأول بين إنجي كيوان وياسمين عبد العزيز في السباق الرمضاني. والمسلسل تدور أحداثه حول ليل (ياسمين عبد العزيز) التي تترك زوجها (خالد سليم) بعد صدمة زواجه السري من امرأة أخرى، لتجد نفسها بعدها غارقة في حب شقيقه. بينما تحاول إخفاء علاقتهما، تكتشف جانبًا إجراميًا للزوجة الثانية، فتقرر خوض معركة على جبهتي الحب والعدالة

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"وتقابل حبيب" مسلسل اجتماعي رومانسي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي. ويشارك في بطولته أيضاً ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، خالد سليم، محمود ياسين جونيور، بدرية طلبة، وإيمان السيد.



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