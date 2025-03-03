زينة تكشف عن سبب تغيير اسمها في رامز إيلون مصر: ما علاقة عمرو دياب؟

سبب تغير زينة لاسمها

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سر جديد

تفاصيل برنامج "رامز إيلون مصر"

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زينة حاضرة في دراما رمضان

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 10:24 مساءً - حلتضيفة على برنامج المقالب الشهير، "" والذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة "mbc مصر"، وكعادته دائماً ما يسخر من ضيوفه، وذلك قبل إعداد المقلب المدبر لهم، وهذا ما فعله رامز مع الفنانة زينة حيث سخر من ملابسها وقت استقبالها بالخارج تمهيداً لمشاركتها وخداعها من أجل تنفيذ المقلب.وخلال فترة استجواب رامز جلال لزينة وهي إحدى فقرات برنامجه الرئيسية، فاجأ متابعي البرنامج بتوجيه سؤال لها حول اسمها، قائلاً لها: "عمرو دياب هو اللي سماكي زينة مش كان اسمك وسام؟»، لترد قائلة: "هو قالي زينة أحلى"، إلا أن رامز رأي أن اسم وسام كان أفضل لها ضارباً مثالاً بالنجاحات التي يحققها نجم كرة القدم بالنادي الأهلي المصري وسام أبو علي ، مكملاً: "اسم وسام أحلى!، ما هو وسام أبو علي مكسر الدنيا أهو يا زينة".عقب ذلك واصل "رامز" سخريته من الفنانة زينة والتي دخلت في حالة من الانهيار بعد ربطها في السرير الكهربائي.ولم تتوقف مفاجآت رامز جلال لجمهور البرنامج، إذ أرغم زينة على الكشف عن سر لا أحد يعرفه غيرها، وبعد دقائق قليلة اضطرت للبوح بهذا السر؛ خوفاً من زيادة جرعة التعذيب من قبل رامز لها، قائلة: "وأنا صغيرة، كنت بلعب كرة قدم في نادي الزمالك".يمكنكم قراءة.. يختار سمية الخشاب كزوجة مستقبلية.. أحمد فهمي ثاني ضيوف حلقات رامز إيلون مصرويبدأ البرنامج بفقرة أعضاء لجنة تحكيم على أحد المسارح، والتي تتكون من المطربةوأحد لاعبي كرة القدم ورامز جلال الذي يتخفى في شخص آخر.حيث يطل الفنان رامز جلال، على جمهوره في رمضان هذا العام، بنسخة تلفزيونية جديدة من سلسلة المقالب الشهيرة الخاصة به، حيث يقدم في موسم برامج رمضان 2025، برنامج "رامز إيلون مصر".على جانب آخر تشارك النجمة زينة في مسلسل "العتاولة2"، بشخصية "حنا" التي تعيش قصة حب مع نصار "أحمد السقا" وذلك وسط أحداث درامية أكثر تعقيداً من جزء العمل الأول ويشارك في بطولة العمل عدد آخر من النجوم، وهم طارق لطفي، باسم سمرة، ثراء جبيل، وآخرون والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم و إخراج أحمد خالد موسى.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».