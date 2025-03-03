ماغي بوغصن تعيش صدمة والديها الحقيقيين وانكشاف أمر ليان في ثالث حلقات بالدم 

صدمة كبرى

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خدعة

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مسلسل "بالدم"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 10:24 مساءً - شهدت الحلقة الثالة من مسلسل "بالدم" العديد من الأحداث الكثيرة منها ما كان صادماً وآخر ما كان مشوقاً للغاية، جميعها أمور سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية.ومع الدقائق الأولى اصطدم "روميو" والد "غالية سعد" الفنانة ماغي بوغصن بوالدتها "جانيت" وذلك بعد رفضها القاطع بعمل تحليل DNA، حتى يرتاح بال ابنتهما وتتأكد بأنهما والداها الحقيقيان، لتزداد الأمور سخونة وتقوم "جانيت" بصفع زوجها "روميو" على وجههه لاتهامه لها في شرفها، ليفكر سريعًا في حل وهو أخذ خصلة من شعره وشعر ابنته والذهاب بها إلى الطبيب، لتتوالى المفاجآت بعد أن كشفت نتائج التحليل بأن "غالية" ليست ابنته.هذا الأمر دفع "جانيت" لكي تحافظ على سمعتها بأن تقوم بعمل تحليل هي الأخرى وجاءت نتيجته محيرة للغاية وهو أن "غالية" لم تكن ابنتها أيضاً.وهنا قررت "جانينت" إبلاغ "غالية" بنتيجة التحليل الذي أجرته، لتدخل الأخيرة في صدمة وتردد كلمات قالت من خلالها: "أريد معرفي بيا".يمكنكم قراءة ... مرض وراثي يقلب الطاولة ويضع ماغي بوغصن في موقف صعب بأولى حلقات مسلسل بالدمويبدو أن كذبة "الحمل" والتي ظلت "ليان"رولا بقسماطي وزوجها "وليد" باسم مغنية يتظاهران بها أمام أقاربهم في طريقها لكي تكون مكشوفة أمام الجميع، وذلك بسبب "تمارا" جيسي عبدو والتي حرصت على الذهاب إلى المستشفى التي تواجدت بها "ليان" بعد رفض الأخيرة أن تصطحبها معها وأصرت على اصطحاب زوجها "وليد" خوفاً من افتضاح أمرهما، وهنا رأت "تمارا" "ليان" وهي تخرج من غرفة الفحوصات دون أن تكون بطنها ممتلئة أو عليها آثار حمل، لتقرر على الفور الاختفاء حتى لا يراها أحد وبداخلها العديد من علامات الدهشة والحيرة وأسئلة عدة أبرزها، ما السبب أو الدافع الذي يجعل "ليان" ترتكب هذه الكذبة.يجمع مسلسل"بالدم" نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية منهم، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، رفيق علي أحمد، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، نوال كامل، جناح فاخوري، سمارة نهرا، السي فرنيني، وغيرهم من أبرز الممثلين، وتدور أحداثه حول غالية "ماغي بوغصن" التي تكتشف سراً خطيراً عن عائلتها وميلادها، يدفعها للبحث عن الحقيقة الغامضة حول هويتها الفعلية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».