إسلام مبارك تبرز في "أشغال شقة جدا" وتحقق نجاحًا كبيرًا

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة السودانية إسلام مبارك ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها في أولى حلقات مسلسل "أشغال شقة جدا"، حيث قدمت شخصية "مدينة" الخادمة النيجيرية، هذا الدور لاقى استحسانًا كبيرًا من الجمهور المصري والعربي المتابع للمسلسل الذي تفاعل معها واحبها، وفي خطوةٍ من الممثل المصري هشام ماجد، بطل المسلسل، نشر صورة تجمعه بإسلام مبارك عبر حسابه، ليشكرها على مشاركتها المميزة في العمل.



إسلام مبارك، التي تشارك لأول مرة في عمل درامي مصري، بدأت مسيرتها الفنية منذ عام 2001، وساهمت في عدد من الأعمال المميزة التي جعلتها من أبرز الممثلات السودانيات، أبرز محطاتها كانت فيلم "ستموت في العشرين" الذي مثل السودان في جوائز الأوسكار لعام 2021.